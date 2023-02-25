Орлов назвал лучшего игрока матча «Волга» - «Зенит»

Футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов ответил на вопрос о лучшем игроке матча между «сине-бело-голубыми» и «Волгой» из Ульяновска.

«Мне трудно сказать, кто лучший игрок матча. Хорошо, что Бакаев забил, но больше ярких действий от него не было. Наверное, я бы Вендела назвал лучшим. Он был самым полезным на поле», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

«Зенит» в гостях одержал крупную победу над «Волгой» со счетом 3:0 в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов. Лучшим футболистом встречи был признан автор одного из голов санкт-петербургского клуба Зелимхан Бакаев.