Бакаев забил первый гол с игры за «Зенит»

В субботу кубковый матч проводят «Волга» из Ульяновска и «Зенита» из Санкт-Петербурга. Гости открыли счёт на 32-й минуте – автором гола стал полузащитник Зелимхан Бакаев. Для 26-летнего футболиста это второй гол за «сине-бело-голубых» на официальном уровне. Первый Бакаев забил ещё 30 июля с пенальти в ворота «Локомотива». Теперь же хавбек впервые забит за «Зенит» с игры.

Напомним, что Зелимхан Бакаев перебрался в «Зенит» летом прошлого года на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за «Спартак», воспитанником которого он является.

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