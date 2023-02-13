Андрей Мостовой – о своём состоянии: «Намного лучше, чем было»

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал своё состояние в связи с возвращением в общую группу после проблемы с мышцами спины.

«Небольшой дискомфорт ещё имеется, но я понимаю, что нужно заниматься, нельзя терять тренировки. Стараюсь даже через боль тренироваться на сборах. Более-менее, намного лучше, чем было», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

В скором времени возобновится розыгрыш Российской премьер-лиги, где «сине-бело-голубые» с отрывом в шесть зачётных единиц находятся на первой позиции в турнире.

В Фонбет Кубке России петербуржцам предстоит на выезде сразиться с «Волгой» из Ульяновска.