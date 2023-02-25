​Стало известно, как РФС может наказать «Волгу» за банан, брошенный в Вендела

В концовке кубкового матча между «Волгой» и «Зенитом» фанат в Ульяновке бросил с трибуны банан в направлении Маркуса Вендела. Инцидент будет рассматривать Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Наверняка «Волгу» ждут серьёзные санкции.

Телеграм-канал «Слава! – новости футбола» обратился к регламенту и раскопал информацию о том, как РФС может наказать «Волгу». Ульяновский клуб может столкнуться с закрытием сектора или всего стадиона на срок от 1 до 3 матчей.

Кроме того, на «Волгу» могут наложить штраф в размере от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Волгу» со счётом 3:0.