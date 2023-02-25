​РПЛ отреагировала на бросок банана в Вендела

Кубковый матч между «Волгой» и «Зенитом» был омрачён проявлением расизма – в Ульяновске фанат местной команды бросил банан в Маркуса Вендела после того, как бразилец был заменён. Теперь инцидент будет рассматривать Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Между тем, с заявлением по поводу случившегося выступила Российская премьер-лига. Она осудила проявление расизма на игре в Ульяновске.

«Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», - говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Волгу» со счётом 3:0.