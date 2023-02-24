«Зенит» отправился в Ульяновск на матч Фонбет Кубка России против местной «Волги». Видео из аэропорта показала пресс-служба питерского клуба.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» стартует 25 февраля в 14:30 по московскому времени. Следить за ходом игры во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Волга» и «Зенит» будут сражаться в нижней части сетки Фонбет Кубка России. Здесь всё решается в один матч – победитель продолжает турнирный путь, а проигравший прекращает выступление в соревновании.

Действующим обладателем кубка России является «Спартак».