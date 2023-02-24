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Кубок России

​«Зенит» отправился в Ульяновск видео

24 Февраля 2023 • 15:31 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
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Через 22 ч. 18 мин.

«Зенит» отправился в Ульяновск на матч Фонбет Кубка России против местной «Волги». Видео из аэропорта показала пресс-служба питерского клуба.

 

Матч между «Волгой» и «Зенитом» стартует 25 февраля в 14:30 по московскому времени. Следить за ходом игры во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Волга» и «Зенит» будут сражаться в нижней части сетки Фонбет Кубка России. Здесь всё решается в один матч – победитель продолжает турнирный путь, а проигравший прекращает выступление в соревновании.

Действующим обладателем кубка России является «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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