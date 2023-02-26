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Кубок России

Гаджиев прокомментировал инцидент во время матча «Волги» и «Зенита»

26 Февраля 2023 • 14:47 Комментировать
Волга Ульяновск
0:3
Зенит
окончен

Знаменитый специалист Гаджи Гаджиев высказался об инциденте во время встречи Фонбет Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом».

«Человечество идёт от одной нелепости к другой. Или, например, история учит тому, что ничему не учит. Это я говорю к тому, что в 2011 году был матч «Крылья Советов» — «Анжи», когда бросили банан Роберто Карлосу. У выдающегося игрока были слезы на глазах», — рассказал тренер в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, именно из-за таких инцидентов и должна существовать система Fan ID, которая будет контролировать подобные действия. Гаджиев также считает, что наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак сможет найти слова поддержки в адрес Вендела.

Напомним, что накануне, 25 февраля, во встрече Фонбет Кубка России неизвестный болельщик «Волги» бросил банан в сторону бразильского полузащитника «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Кубок России Волга Ульяновск
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