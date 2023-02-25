Радченко: «Натурализация Малкома и Клаудиньо — это минус для российского футбола»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предоставлении бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо российского гражданства.

По мнению эксперта, натурализация легионеров — это минус для российского футбола.

«Мы до сих пор не можем решить проблему детско-юношеского футбола в такой большой стране и нам приходится натурализовывать иностранцев», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Малком провёл за «Зенит» 23 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На счету Клаудиньо три мяча и восемь ассистов в 19 играх в составе «сине-бело-голубых».