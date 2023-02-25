​Информацию о броске банана в Вендела зафиксировали в протоколе

В субботу «Зенит» разгромил на выезде «Волгу» со счётом 3:0 в рамках Фонбет Кубка России. Полузащитник питерцев Маркус Вендел в Ульяновске столкнулся с проявлением расизма – после ухода с поля в направлении бразильца был брошен банан. Как стало известно «Матч ТВ», информация об этом неприятном инциденте была внесена в протокол.

Теперь «Волгу» наверняка ждёт наказание за действие её болельщика. Хулигана тоже могут ждать неприятности, если его удастся идентифицировать.

Добавим, что «Зенит» за счёт победы над «Волгой» пробился в следующий этап Фонбет Кубка России, где сыграет с одни из неудачников верхней части турнирной сетки.