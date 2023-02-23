​Семак – о матче с «Волгой»: «Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе»

Уже в субботу «Зенит» проведёт свой первый официальный матч в 2023 году. Команда Сергея Семака будет играть в гостях у «Волги» из Ульяновска в рамках Фонбет Кубка России. Рулевой «сине-бело-голубых» считает, что не самое лучшее качество поля сыграет на руку «Волге».

«Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и техническом оснащении игроков. Игра становится более простой, на первый план выходит движение, борьба, единоборства, подборы», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

В то же время Семак отметил и уровень «Волги». По словам наставника «Зенита», команда из Ульяновска показывает быстрый и интенсивный футбол.

Отметим, что «Волги» и «Зенит» пересекутся в нижней части сетки Фонбет Кубка России. Здесь всё решается в один матч – кто проигрывает, тот вылетает.