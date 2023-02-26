Агент Вендела: «Он отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью»

Тьяго Рибейро, представитель футболиста петербургского «Зенита» Вендела, рассказал о реакции игрока на недавний скандал в матче против ульяновской «Волги».

«Человеческая глупость по-прежнему появляется в футболе. Но Вендел отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью, он знает, что это поступок идиота», — заявил агент хавбека «сине-бело-голубых» в интервью изданию «РБ Спорт». Также Рибейро рассказал, что по бразильским законам такой поступок считается преступлением, которое можно привести к тюремному заключению.

Напомним, что в концовке встречи Фонбет Кубка России неизвестный болельщик бросил в сторону Вендела банан. О поимке человека пока что не сообщалось.