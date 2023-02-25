Аршавин отреагировал на инцидент с брошенным бананом в Вендела

Функционер «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с брошенным бананом в игрока «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с ульяновской «Волгой».

«Очень давно не было инцидентов. Неприятное случилось. В целом атмосфера была классной. Некоторые болельщики хотят проявить себя с негативной стороны. Надеюсь, что это будет один раз, и мы надолго забудем про расизм в футболе», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» разгромил «Волгу» со счетом 3:0 и вышел в следующий этап плей-офф Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором сыграет против одной из вылетевших команд из плей-офф Пути РПЛ.