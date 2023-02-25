Семак оценил качество поля в Ульяновске

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о качестве поля во время игры Фонбет Кубка России против ульяновской «Волги».

«Что касается места проведения и погодных условий, мы живём в большой стране и прекрасно понимаем, какая погода в конце февраля. Что касается состояния поля, главное, что оно не плыло», — цитирует главного тренера «сине-бело-голубых» официальный сайт клуба. Семак отметил, что поле внесло коррективы, однако от такого времени года, по его мнению, тяжело ожидать идеального покрытия за пределами закрытых полей и южных регионов.

Напомним, что петербургский «Зенит» обыграл своего соперника во встрече 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 3:0, пройдя в следующий этап.