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Кубок России

Клаудиньо не прилетел с «Зенитом» в Ульяновск видео

24 Февраля 2023 • 20:05 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
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Через 17 ч. 49 мин.

Новоиспечённый гражданин Российской Федерации, полузащитник «Зенита» Клаудиньо не прилетел в Ульяновск в составе «сине-бело-голубых» на матч Кубка России против местной «Волги». Об этом сообщает пресс-служба Фонбет Кубка России, прикрепив короткое видео.

«В Ульяновске приготовились встречать двух новых россиян, но они не прилетели», - сказано под видеозаписью.

Напомним, что встреча между «сине-бело-голубыми» и ульяновской «Волгой» в четвертьфинале Кубка России состоится уже завтра, стартовый свисток сигнализирует о старте встречи в 14:30, время московское.

Ранее сообщалось, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо стали гражданами России. Малком, кстати, тоже завтрашнюю игру пропускает из-за прошлогодней драки в матче со «Спартаком». Не прилетели в Ульяновск по той же причине Вильмар Барриос и Родригао.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск Клаудиньо
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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