Новоиспечённый гражданин Российской Федерации, полузащитник «Зенита» Клаудиньо не прилетел в Ульяновск в составе «сине-бело-голубых» на матч Кубка России против местной «Волги». Об этом сообщает пресс-служба Фонбет Кубка России, прикрепив короткое видео.

«В Ульяновске приготовились встречать двух новых россиян, но они не прилетели», - сказано под видеозаписью.

Напомним, что встреча между «сине-бело-голубыми» и ульяновской «Волгой» в четвертьфинале Кубка России состоится уже завтра, стартовый свисток сигнализирует о старте встречи в 14:30, время московское.

Ранее сообщалось, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо стали гражданами России. Малком, кстати, тоже завтрашнюю игру пропускает из-за прошлогодней драки в матче со «Спартаком». Не прилетели в Ульяновск по той же причине Вильмар Барриос и Родригао.