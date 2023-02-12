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​В «Волге» рассказали, когда РФС примет решение по стадиону для матча с «Зенитом»

12 Февраля 2023 • 18:26 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
25.02 14:30

В прессе появилась информация о том, что «Волга» из Ульяновска вряд ли примет «Зенит» в кубковом матче на своём стадионе из-за плохого качества газона. Комментарий на этот счёт дал Михаил Наволокин – директор «Волги».

«Подготовка стадиона ведётся в плановом режиме. Вчера приезжала вторая комиссия РФС, а 14 февраля будет принято окончательное решение. Надеемся, что всё будет хорошо и матч состоится в Ульяновске», - сказал Наволокин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Директор «Волги» отметил, что пока что ничего плохого в РФС в клубе не говорили, а динамика подготовки поля является положительной.  

«Волга» и «Зенит» проведут кубковый матч в субботу, 25 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск Михаил Наволокин
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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