​В «Волге» рассказали, когда РФС примет решение по стадиону для матча с «Зенитом»

В прессе появилась информация о том, что «Волга» из Ульяновска вряд ли примет «Зенит» в кубковом матче на своём стадионе из-за плохого качества газона. Комментарий на этот счёт дал Михаил Наволокин – директор «Волги».

«Подготовка стадиона ведётся в плановом режиме. Вчера приезжала вторая комиссия РФС, а 14 февраля будет принято окончательное решение. Надеемся, что всё будет хорошо и матч состоится в Ульяновске», - сказал Наволокин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Директор «Волги» отметил, что пока что ничего плохого в РФС в клубе не говорили, а динамика подготовки поля является положительной.

«Волга» и «Зенит» проведут кубковый матч в субботу, 25 февраля.