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Бакаев: «Мы готовились, что будет хуже, а так поле нормальное»

25 Февраля 2023 • 16:47 Комментировать
Волга Ульяновск
0:3
Зенит
окончен

Лучший футболист матча «Волга» - «Зенит» (0:3) Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы своей игрой на протяжении того отрезка, что у вас был, довольны?

- Хотелось бы лучше, конечно, есть куда расти. Не сказать, что я очень доволен, но все равно спасибо. Мне приятно.

- Давайте про забитый мяч, про самое приятное для вас. Давайте вспомним, как это было.

- Я Венделу показал, что свободен на дальней штанге. Он увидел, подал. Я вырвался и забил головой.

- Довольно много у вас было диалогов с тренерским штабом по ходу первого тайма. Все-таки они просили вас немного по-другому играть, когда вы перемещались на фланг к Мостовому?

- Нет, просто подсказ был: «Один», «Сзади». Такие нюансы, а так просто я без мяча стоял на фланге. Хотелось просто с мячом поработать. Приходилось идти туда и там комбинировать, что у нас, я думаю, неплохо получалось в первом тайме.

- Насколько трудная игра была с точки зрения поля?  Все-таки непривычные условия после месяца сборов в теплых краях.

- Не сказать, что поле было плохое. Мы готовились, что будет хуже, а так поле нормальное. Да, мяч немного прыгал. Каждый год в таких условиях, ребята все опытные, и никто не жаловался. Приехали играть, бороться и побеждать, естественно.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зелимхан Бакаев
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