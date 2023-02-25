Тукманов — о брошенном банане в Вендела: «В наше время это нонсенс»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался о брошенном банане в полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела в матче с ульяновской «Волгой».

«Вообще, это картинка из прошлого. Раньше, лет 10-15 назад, когда у нас появлялись легионеры, темнокожие футболисты. Это имело место быть, но, чтобы сейчас. В наше время это нонсенс», — приводит слова Тукманова Vprognoze.

«Зенит» одержал крупную победу в Ульяновске над «Волгой» (3:0) в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов. В Следующем раунде «сине-бело-голубые» встретятся с одной из вылетевших команд из Пути РПЛ.