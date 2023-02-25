Колосков: «Факт с выбросом банана в Вендела крайне возмутительный»

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС, прокомментировал недавний инцидент во встрече Фонбет Кубка России между «Зенитом» и ульяновской «Волгой».

«Факт с выбросом банана в Вендела крайне возмутительный! В этом случае надо применить все усилия, чтобы выявить этого злоумышленника и правомерно его наказать», — заявил функционер в интервью изданию Sport24. По его мнению, в таких случаях не поможет даже введённая на встречах Российской премьер-лиги система паспорта болельщика, которая может упорядочить вход на стадион.

Напомним, что в концовке игры между «Волгой» и «Зенитом», закончившейся со счётом 3:0, неизвестный болельщик бросил банан в сторону бразильского полузащитника «сине-бело-голубых» Вендела.