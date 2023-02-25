Тренер «Волги» Афанасьев: «Оказалось так, что мы ничуть не хуже «Зенита»

Старший тренер «Волги» Андрей Афанасьев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:3).

- После матча мы поблагодарили ребят за хорошую игру. На самом деле игра, я считаю, получилась очень неплохая, и боевая по накалу, и по мастерству. Я считаю, что счет не отражает всю игру так, как она складывалась. Так что, в принципе, можно сказать, что ребята молодцы. Они показали, что умеют играть в хороший футбол.

- В чем преимущество «Зенита» сказалось главным образом? Потому что были отрезки, особенно в первые 15 минут первого тайма и минут 20 второго тайма, когда ваша команда, действительно, мало в чем уступала.

- Все-таки «Зенит» есть «Зенит». Он считается флагманом нашего футбола. Естественно, может быть, отдельные ребята помастеровитее кого-то из наших, но и то я сомневаюсь. «Зенит» - это «Зенит». Мы просто посмотрели, как мы на этом фоне смотримся. Оказалось так, что мы ничуть не хуже. Сегодня сложилось так. Как бы оно было завтра, никто не знает. Как-то так.