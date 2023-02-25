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Кубок России

«Зенит» в эконом-режиме разгромил «Волгу» и шагнул в следующий раунд Фонбет Кубка России

25 Февраля 2023 • 16:24 Комментировать
Волга Ульяновск
0:3
Зенит
окончен

«Зенит» и «Волга» сошлись в матче 1/16 финала Кубка России.

Протокол игры  
Волга Ульяновск0:3Зенит
  32'Бакаев Зелимхан (0:1)
  78'Кассьерра Матео (0:2)
Климович АндрейАбазов Астемир 64' (Махмутов Руслан ( 64') Дашаев АсланДанилкин ЕгорМагомадов ЧингизМорозов Константин 83' (Аллеф де Андраде ( 83') Рахманов Денис  59'Рахманов ДмитрийКирсанов Никита 64' (Кубышкин Илья ( 64') Камлашев Даниил 75' (Паскин Герман ( 75') Билалов Билал
Запасные: Соломаха ВалерийВоронин ЕвгенийМарухин ВладимирХабибуллин АйдарМорозов СемёнКутин ДенисМаксименков Илья
Кержаков МихаилДуглас СантосАлип НуралыЧистяков ДмитрийКараваев Вячеслав 73' (Сергеев Иван II ( 73') Вендел ЖералдоКузяев Далер  63'Ерохин АлександрМостовой Андрей 73' (Адамов Арсен ( 73') Бакаев Зелимхан 64' (Сутормин Алексей ( 64') Кассьерра Матео
Запасные: Одоевский ДаниилКирш ИльяКозлов ЕвгенийКруговой ДанилМантуан ГуставоВасютин Александр
25 февраля.

 

Позже других клубов РПЛ начал сезон 2023-го года чемпион России. «Зенит» после группового этапа упал в плей-офф пути регионов и сразу же начал с матча на вылет. Правда, соперник достался не самый серьёзный – ульяновская «Волга». Несмотря на февральский мороз очень помогли своему клубу болельщики, за несколько дней до игры раскупившие все билеты на матч. Оно и понятно, не каждый день в гости едет чемпион страны.

Начался матч резво. Уже на 35-й секунде «Зенит» создает голевой момент — Мостовой расстреливает ворота с нескольких метров, но попадает в защитника. Затем снова обостряет Андрей, но к его прострелу немного не успевает Кассьерра. Удивительно, но такой старт «Волгу» только раззадорил. Под бравые крики с трибун ульяновская команда включила высокий прессинг и стала поддавливать «Зенит».

Игра выровнялась, чемпиону тяжело давались противоборства с ульяновскими футболистами. Можно похвалить «Волгу» за сильный отрезок, но в концовке первого тайма «Зенит» всё-таки счёт открыл. Много позиционных атак провели питерцы, наконец Вендел зацепил за мяч в штрафной площади и навесил на дальнюю штангу, откуда ворота с нескольких метров головой расстрелял ворота набежавший Бакаев – 0:1. В эконом-режиме работал «Зенит», но счёт на табло уже питерцев устраивал.

Второй тайм гораздо активнее начали хозяева, которым нужно было отыгрываться. Чемпион спокойно отражал сумбурные набеги «Волги», не забывая покалывать в контратаках. Но ни одна из команд не могла похвастать действительно острым моментом. Сумбур правил матчем. Под конец матча усталость и мороз ещё добавили сложности. Скорости снизились, что устраивало «Зенит», а «Волга» изменить что-то не могла.

Замены ничего не изменили, Адамову и Сутормину сложно было войти в этот морозный матч. Да от них и не требовалось подвига, второй гол за 10 минут до конца матча оформил Кассьерра, пришёл от также спокойно, как и проходила вся игра. От угла поля классно подал Дуглас Сантос, а Матео выиграл воздух и точно пробил – 0:2. А в компенсированное время отличился ещё и свежий Иван Сергеев - форвард откликнулся на скидку Кассьерры и с близкой дистанции расстрелял Климовича - 0:3. Экономного разгрома в Ульяновске с лихвой хватило «Зениту» для прохода в следующий этап Кубка России.

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Зенит Волга Ульяновск
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