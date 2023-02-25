«Зенит» в эконом-режиме разгромил «Волгу» и шагнул в следующий раунд Фонбет Кубка России

«Зенит» и «Волга» сошлись в матче 1/16 финала Кубка России.

Позже других клубов РПЛ начал сезон 2023-го года чемпион России. «Зенит» после группового этапа упал в плей-офф пути регионов и сразу же начал с матча на вылет. Правда, соперник достался не самый серьёзный – ульяновская «Волга». Несмотря на февральский мороз очень помогли своему клубу болельщики, за несколько дней до игры раскупившие все билеты на матч. Оно и понятно, не каждый день в гости едет чемпион страны.

Начался матч резво. Уже на 35-й секунде «Зенит» создает голевой момент — Мостовой расстреливает ворота с нескольких метров, но попадает в защитника. Затем снова обостряет Андрей, но к его прострелу немного не успевает Кассьерра. Удивительно, но такой старт «Волгу» только раззадорил. Под бравые крики с трибун ульяновская команда включила высокий прессинг и стала поддавливать «Зенит».

Игра выровнялась, чемпиону тяжело давались противоборства с ульяновскими футболистами. Можно похвалить «Волгу» за сильный отрезок, но в концовке первого тайма «Зенит» всё-таки счёт открыл. Много позиционных атак провели питерцы, наконец Вендел зацепил за мяч в штрафной площади и навесил на дальнюю штангу, откуда ворота с нескольких метров головой расстрелял ворота набежавший Бакаев – 0:1. В эконом-режиме работал «Зенит», но счёт на табло уже питерцев устраивал.

Второй тайм гораздо активнее начали хозяева, которым нужно было отыгрываться. Чемпион спокойно отражал сумбурные набеги «Волги», не забывая покалывать в контратаках. Но ни одна из команд не могла похвастать действительно острым моментом. Сумбур правил матчем. Под конец матча усталость и мороз ещё добавили сложности. Скорости снизились, что устраивало «Зенит», а «Волга» изменить что-то не могла.

Замены ничего не изменили, Адамову и Сутормину сложно было войти в этот морозный матч. Да от них и не требовалось подвига, второй гол за 10 минут до конца матча оформил Кассьерра, пришёл от также спокойно, как и проходила вся игра. От угла поля классно подал Дуглас Сантос, а Матео выиграл воздух и точно пробил – 0:2. А в компенсированное время отличился ещё и свежий Иван Сергеев - форвард откликнулся на скидку Кассьерры и с близкой дистанции расстрелял Климовича - 0:3. Экономного разгрома в Ульяновске с лихвой хватило «Зениту» для прохода в следующий этап Кубка России.