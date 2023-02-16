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Кубок России

Орлов – о матче «Волга» - «Зенит»: «Не надо искать тепличных условий»

16 Февраля 2023 • 21:27 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
25.02 14:30

Знаменитый комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о будущем матче «сине-бело-голубых» в рамках 1/4 финала Кубка России. Его лидер РПЛ сыграет против аутсайдера Первой лиги – ульяновской «Волги», матч пройдёт 25 февраля в Ульяновске в Пути регионов Кубка России по футболу.

«Если комиссия решила проводить матч в Ульяновске, значит, это решение правильное, ведь матч должен проводиться при любой погоде. Не надо искать тепличных условий. Футбол — мужественный вид спорта. В любую погоду надо играть нормально. Жаль, если там будет плохое поле», - цитирует Орлова Sport24.

Напомним, что завтра «сине-бело-голубые» сыграют в Иране матч против местного клуба «Сепахан».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Волга Ульяновск
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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