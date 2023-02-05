«Волга» обратилась к Зареме Салиховой

В конце февраля «Волга» из Ульяновска должна принять «Зенит» в рамках Фонбет Кубка России. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что питерский гранд предлагает «Волге» свой стадион в качестве резервного, поскольку существует риск того, что поле в Ульяновске не будет в надлежащем состоянии.

По поводу ситуации высказалась супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова, которая родом из Ульяновска. Она призвала «Волгу» не соглашаться играть на поле «Зенита». При этом Зарема добавила, что питерцы будут предлагать «всякие вкусняшки».

Пресс-служба «Волги» опубликовала обращение к Зареме Салиховой. Клуб отметил, что не собирается играть на чужом поле.

«Мы завоевали право играть на домашнем поле в честной борьбе – и это право не отдадим ни за какие вкусняшки!» - говорится в сообщении «Волги».

Ульяновский клуб также пригасил Зарему Салихову на игру против «Зенита».