Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Волга» обратилась к Зареме Салиховой

05 Февраля 2023 • 18:50 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
25.02 14:30

В конце февраля «Волга» из Ульяновска должна принять «Зенит» в рамках Фонбет Кубка России. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что питерский гранд предлагает «Волге» свой стадион в качестве резервного, поскольку существует риск того, что поле в Ульяновске не будет в надлежащем состоянии.

По поводу ситуации высказалась супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова, которая родом из Ульяновска. Она призвала «Волгу» не соглашаться играть на поле «Зенита». При этом Зарема добавила, что питерцы будут предлагать «всякие вкусняшки».

Пресс-служба «Волги» опубликовала обращение к Зареме Салиховой. Клуб отметил, что не собирается играть на чужом поле.

«Мы завоевали право играть на домашнем поле в честной борьбе – и это право не отдадим ни за какие вкусняшки!» - говорится в сообщении «Волги».

Ульяновский клуб также пригасил Зарему Салихову на игру против «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Волга Ульяновск Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Февраля
18:50 · Кубок России
«Волга» обратилась к Зареме Салиховой
14:17 · Кубок России
​Павлюченко ещё может оказаться в «Уфе» - Газизов
04 Февраля
14:47 · Кубок России
​Павлюченко не будет играть за «Уфу»
03 Февраля
20:55 · Россия. Премьер-лига
Ловчев – о Бальде: «Это игрок основы «Спартака», как минимум в Кубке России»
19:28 · Кубок России
«Волга» назвала резервные стадионы на матч с «Зенитом»
18:13 · Кубок России
«Крылья Советов» не получали писем от «Волги» по поводу стадиона в Самаре
17:52 · Кубок России
РФС отреагировал на ситуацию со стадионом в Ульяновске
17:39 · Кубок России
Директор «Волги» заявил, что клуб отказался от варианта с «Газпром Ареной»
17:25 · Кубок России
«Зенит» предложил «Волге» петербургский стадион в качестве резервного
15:53 · Кубок России
​Агент Сафонов – о Павлюченко: «Если «Уфа» готова до конца пойти на этот шаг, то почему бы и нет»
14:05 · Кубок России
«Уфа» пока не договорилась с Павлюченко – Газизов
02 Февраля
23:38 · Кубок России
Абаскаль: «Доволен настроем»
20:03 · Кубок России
​Обращение «Зенита» в CAS рассмотрят по ускоренной процедуре
19:10 · Кубок России
​Павлюченко – о переговорах с «Уфой»: «Судя по тому, как играют наши футболисты, я готов ворваться»
18:30 · Кубок России
​Зарема Салихова «уколола» «Зенит»
Все новости