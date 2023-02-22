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Первая лига

Ульяновская «Волга» пополнилась нигерийским защитником

22 Февраля 2023 • 18:15 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
1 20.00 X 7.40 2 1.16
25.02 14:30

Аутсайдер Первой лиги ульяновская «Волга» пополнилась нигерийским защитником. 22-летний центральный защитник Годфри Биток Стефен продолжит карьеру в этой российской команде. Контракт с игроком заключён до конца текущего сезона.

Последние годы карьеры молодой игрок выступал в Грузии за тбилисское «Динамо» и польскую «Ягеллонию».

Напомним, что через три дня «Волга» на своём поле в рамках Кубка России примет лидера РПЛ – петербургский «Зенит». Что касается Первой лиги, то в ней ульяновская команда занимает 17-е место и на два очка отрывается от последнего места, на котором расположился дубль «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Волга Ульяновск Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Годфри Биток Стефен
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