Аутсайдер Первой лиги ульяновская «Волга» пополнилась нигерийским защитником. 22-летний центральный защитник Годфри Биток Стефен продолжит карьеру в этой российской команде. Контракт с игроком заключён до конца текущего сезона.

Последние годы карьеры молодой игрок выступал в Грузии за тбилисское «Динамо» и польскую «Ягеллонию».

Напомним, что через три дня «Волга» на своём поле в рамках Кубка России примет лидера РПЛ – петербургский «Зенит». Что касается Первой лиги, то в ней ульяновская команда занимает 17-е место и на два очка отрывается от последнего места, на котором расположился дубль «Краснодара».