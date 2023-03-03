Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Наволокин: «Доказать разжигание межнациональной розни - это очень сложно»

03 Марта 2023 • 17:30 Комментировать
Волга Ульяновск
0:3
Зенит
окончен

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин заявил, что клуб готов судиться со зрителем матча против «Зенита», который во время игры бросил банан на футбольное поле.

«Если это юридически будет возможно, то, конечно, рассматриваем такой вариант. Надо изучать вопрос. Доказать разжигание межнациональной розни - это очень сложно», - цитирует Наволокина «Матч ТВ».

Специалист заявил, что каждое решение должно быть юридически обосновано, но критерии по установлению вышеназванного факта не являются чёткими и ясными.

Тем не менее, футбольный деятель повторил, что, если это будет возможно в рамках правового поля, то клуб будет добиваться возмещения штрафа от зрителя.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск Банан зрители Михаил Наволокин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
18:21 · Кубок России
​Опубликовано расписание ближайших матчей Кубка России
17:59 · Россия. Премьер-лига
Ребров – об «Урале»: «Хороший соперник»
17:30 · Кубок России
Наволокин: «Доказать разжигание межнациональной розни - это очень сложно»
17:18 · Кубок России
Быстров считает, что штраф за банан должен получить «тот самый болельщик»
16:46 · Кубок России
Данни назвал фаворита в кубковом противостоянии «Зенита» и «Динамо»
16:17 · Кубок России
​Александр Мостовой заявил, что не понимает нынешний формат Кубка России
15:23 · Кубок России
​Промес не прошёл мимо журналистов, но «Спартак» не оштрафуют – в КДК объяснили ситуацию
15:08 · Кубок России
​«Зенит» наказали за метание фанатами снежков
14:35 · Кубок России
​КДК вынес решение по инциденту с броском банана в направлении Вендела
13:59 · Кубок России
«Слишком пьян»: Черданцева не пустили в караоке
12:48 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Лапочкин высказался об уровне судейства в России
12:04 · Кубок России
Нигматуллин: «Акрон» — хороший жребий для «Локомотива»? В «Торпедо» тоже так считали
11:04 · Кубок России
Мартинс — об игре в мороз: «У меня всё промёрзло: голова, уши, руки, ноги»
09:38 · Кубок России
Шнякин — о Калешине: Тренер «Акрона» давно заслуживает шанса в РПЛ
09:11 · Кубок России
Сенников отреагировал на решение ЭСК РФС по голу Зобнина в матче с «Локомотивом» 2
Все новости