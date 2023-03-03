Наволокин: «Доказать разжигание межнациональной розни - это очень сложно»

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин заявил, что клуб готов судиться со зрителем матча против «Зенита», который во время игры бросил банан на футбольное поле.

«Если это юридически будет возможно, то, конечно, рассматриваем такой вариант. Надо изучать вопрос. Доказать разжигание межнациональной розни - это очень сложно», - цитирует Наволокина «Матч ТВ».

Специалист заявил, что каждое решение должно быть юридически обосновано, но критерии по установлению вышеназванного факта не являются чёткими и ясными.

Тем не менее, футбольный деятель повторил, что, если это будет возможно в рамках правового поля, то клуб будет добиваться возмещения штрафа от зрителя.