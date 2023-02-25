Рапопорт: «Зенит» сыграл внимательно, а «Волга» в какой-то степени ему помогла»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Борис Рапопорт оценил результат матча Фонбет Кубка России против ульяновской «Волги».

«Разница в классе между соперниками бросалась в глаза. Единственное опасение было в том, каким будет газон. А он оказался в приличном состоянии. «Зенит» сыграл внимательно и аккуратно. «Волга» в какой-то степени ему помогла», — заявил Рапопорт в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, прессинг у ворот «сине-бело-голубых» был смелым решением, которое было разбито качеством игроков петербургского клуба. Эксперт отметил, что «Зенит» в любом случае обыграл бы «Волгу», однако такое решение тренерского штаба соперника упростило задачу.

Напомним, что действующий чемпион России смог пройти в следующий этап кубкового соревнования, обыграв ульяновскую «Волгу» со счётом 3:0.