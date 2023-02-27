​Определились все участники второго этапа 1/4 финала нижней сетки Кубка России

В понедельник «Пари НН» обыграл на выезде питерскую «Звезду» со счётом 2:0 в рамках четвертьфинала Кубка России. Теперь известны имена всех четырёх участников второго этапа этой стадии в нижней части турнирной сетки. Путёвки получили «Зенит», «Акрон», «Ахмат» и «Пари НН».

На второй стадии четвертьфинала в нижней части сетки каждая из этих команд сыграет с кем-то из неудачников четвертьфиналов верхней части сетки (путь Премьер-лиги). В теории «Зенит» может сыграть против «Спартака» или «Локомотива». Одна из этих команд точно вылетит в нижнюю часть сетки по итогам ответного матча.