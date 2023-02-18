Чухлов: «Зенит» должен бороться за победу в каждом матче»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Борис Чухлов поделился своими ожиданиями от кубкового поединка «сине-бело-голубых» против «Волги», который пройдёт 25 февраля в Ульяновске.

«Домашняя игра, «Зенит» — лидер нашего футбола, придут болельщики. Настрой у хозяев будет запредельный, погода в их пользу. Но профессионалов это не должно смущать. Пусть Семак выберет физически крепких игроков, тех, кто не боится морозов, если он в ком-то сомневается», — считает Чухлов, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Ветеран также отметил, что «Зенит» обязан бороться за победный исход в каждом матче, всегда играя с одинаковой мотивацией.

Напомним, что встреча команд из Санкт-Петербурга и Ульяновска начнется 25 февраля в 14:30 по московскому времени.

Текстовая трансляция будет доступна на сайте LiveResult.ru.