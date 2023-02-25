​В игрока «Зенита» Вендела бросили банан

В воскресенье «Зенит» проводил гостевой матч против «Волги» из Ульяновска в рамках Фонбет Кубка России. В концовке игры произошёл неприятный момент. Когда игрок питерской команды Маркус Вендел уходил с поля на скамейку для запасных, в него с трибуны был брошен банан. Проявление расизма со стороны болельщика может повлечь за собой наказание для «Волги».

Напомним, что «Зенит» разгромил «Волгу» на выезде со счётом 3:0. Несмотря на крупный счёт, победу команды Сергея Семака нельзя назвать лёгкой. Два из трёх голов питерцы забили уже в заключительном отрезке матча.

Теперь «Зенит» будет ждать соперника по второму этапу нижней части сетки Фонбет Кубка России.