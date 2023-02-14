Ульяновская «Волга» проведёт домашний кубковый поединок с петербургским «Зенитом» на своём стадионе «Труд». Об этом сообщается на официальных страницах Фонбет Кубка России в социальных сетях.

По информации источника, РФС и ФНЛ совершили совместный визит в Ульяновск, в рамках которого представители обеих организаций приняли решение о полном соответствии всем нормам стадиона «Труд» и о его готовности принять матч Фонбет Кубка России.

Напомним, ранее в СМИ уже сообщалось о том, что матч между ульяновским и петербургским коллективами состоится на домашнем поле принимающей команды - «Волги».