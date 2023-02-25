Полузащитник «Волги» Морозов: «Жаль, что не забили, совсем другая игра получилась бы»

Полузащитник «Волги» Константин Морозов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:3).

- Понятно, что был тяжелый матч, трудный для той и другой команды. Начало второго тайма - минут 15-20 преимущество было на стороне вашей команды. Чего в этот отрезок не хватило, чтобы сравнять счет? Потому что было полное ощущение, что были такие возможности.

- Как минимум не хватило ударов по воротам. В финальной части поля нужно было взять индивидуально на себя. Вроде хорошо прессинговали, выигрывали единоборства, получился заряд команды. Конечно, надо было попытаться забить эти моменты. Был хороший штрафной, думал, что мяч уже в сетке, но вратарь - молодец, вытащил такую пушку. Жаль, что не забили, совсем другая игра получилась бы. Пропустили второй, уже сложнее. Конечно, видно, что класс игроков превосходит, быстрее двигаются. Но зато есть над чем работать, куда расти.

- Вы сказали про класс игроков. Действительно, первый тайм, несколько минут вашего активного прессинга, потом гол «Зенита» и преимущество соперника. Во втором тайме все повторилось. О чем это говорит?

- Это говорит о классе и рациональности движения, в какой момент куда бежать. Это опять же говорит о том, над чем надо работать. Нам предстоит серьезный чемпионат, где нам нужно выбираться из тяжелой ситуации. Я думаю, что эта игра будет большой пользой для нас в целом и принесет большие плоды в чемпионате. Команда спасибо за такой матч, праздник был в этом городе.