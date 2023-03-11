Аршавин – об ульяновском инциденте с бананом: «Не считаю, что это проблема»

Известный бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал известный случай, связывающий банан, «Волгу» и «Зенит».

«В нашей стране не было такого лет 20. Не считаю, что это проблема. Ну, молодой человек кинул. Венделу было неприятно, но я не слышал, что он акцентировал на этом внимание», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Специалист считает, что данный вопрос давно пора бы уже закрыть, тем более, что органы правопорядка нашли и задержали хулигана.

Кубковое противостояние со скандальным инцидентом завершилось уверенной победой коллектива с берегов Невы со счётом 3:0.