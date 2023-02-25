Колыванов: «Дураков хватает среди футбольных болельщиков»

Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Игорь Колыванов высказался об инциденте с полузащитником петербургского «Зенита» Венделом.

«Дураков хватает среди футбольных болельщиков. Я не знаю, что в такой ситуации делать «Зениту». Наверное, на стадионе есть камеры. Может, увидят, кто кинул этот банан. Штрафовать надо таких людей», — заявил нынешний наставник ивановского «Текстильщика» в интервью изданию «РБ Спорт». Колыванов отметил, что давно не видел таких инцидентов на футбольных матчах.

Напомним, что в концовке встречи Фонбет Кубка России между «Зенитом» и ульяновской «Волгой» один из болельщиков хозяев бросил банан в бразильского полузащитника. Сама встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу действующих победителей РПЛ.