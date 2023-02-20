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Кубок России

Ефремов - о Караваеве: «Носится как лань безрогая, не останавливаясь»

20 Февраля 2023 • 19:50 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
25.02 14:30

Полузащитник ульяновской «Волги» Дмитрий Ефремов оценил грозного соперника в Кубке России – петербургский «Зенит».

«Кто представляет наибольшую угрозу? Да там всех можно опасаться. Друга моего Караваева можно опасаться — он носится как лань безрогая, не останавливаясь», - рассказал Ефремов «РБ Спорт».

Игрок добавил, что в «Зените» много высококвалифицированных футболистов – даже если не смогут сыграть легионеры вроде Малкома и Вильмара Барриоса, на помощь «сине-бело-голубым» придут игроки, имеющие опыт выступления в сборной России.

Напомним, игра между «Волгой» и «Зенитом» в рамках четвертьфинала Кубка России пройдёт 25 февраля на газоне ульяновской арены «Труд».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск Дмитрий Ефремов Вячеслав Караваев
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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