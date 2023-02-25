​Агент Вендела отреагировал бросок банана в игрока

В концовке субботнего кубкового матча между «Волгой» и «Зенитом» произошёл неприятный инцидент – один из фанатов ульяновской команды бросил банан в игрока питерцев Маркуса Вендела, когда тот уходил на скамейку после замены. Комментарий по поводу случившегося дал агент бразильского игрока – Тьяго Рибейро.

«Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» - это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник», - сказал Рибейро, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» разгромил «Волгу» на выезде со счётом 3:0. Команда Сергея Семака пробилась в следующий этап нижней части сетки Фонбет Кубка России.