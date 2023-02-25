Тренер «Волги» Сергей Жуков: «Будет даже интересно посмотреть, что мы представляем на фоне «Зенита»

Главный тренер «Волги» Сергей Жуков в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Совсем мало времени остается до начала матча с «Зенитом». Какие эмоции и ощущения внутри команды? Есть ли какой-то мандраж, или есть, наоборот, какое-то радостное предвкушение?

- Да нет, никакого мандража нет, ребята готовы к игре, показать то, что они умеют. Мы, конечно, понимаем, что «Зенит» - это наш чемпион, но, несмотря на это, естественно, мы будем играть. Будет даже интересно посмотреть, что мы представляем на фоне «Зенита».

- У вас много новичков появилось в команде за это межсезонье. Насколько они вписались в команду, чье появление на поле мы можем ждать? Потому что здесь большая группа футболистов, и они один за другим подписывали контракты сейчас.

- Ожидать мы можем, естественно, всех, смотря, как будут развиваться события матча. Но я могу сказать, что в основном составе уже выйдут Кирсанов, Камлашев, а там дальше уже посмотрим по ходу игры, как и что.

- Вы видели поле сейчас. В каком оно состоянии сейчас, насколько способствует хорошему футболу?

- Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо губернатору нашему, всем людям, которые причастны к тому, что все-таки поле, я считаю, в неплохом состоянии, играть в футбол можно. Футбол рассудит, что, как и почему.