Широков: «У «Волги» есть шанс в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил шансы ульяновской «Волги» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Зенита».

«У «Зенита» трое не играют из-за драки, плюс болельщики, поэтому немного уравниваются шансы. Это первый матч сезона, поэтому я считаю, что у «Волги» есть шанс зацепиться за этот матч», — приводит слова Широкова официальный сайт Российского футбольного союза.

Эксперт добавил, что «Волга» давно не доходила до такой стадии, поэтому это положительно может сказаться на команде и в матчах Первой лиги.

Матч «Волга» - «Зенит» состоится завтра, 25 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:30 по мск.