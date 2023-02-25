Мостовой — о матче «Волга» - «Зенит»: «Играла одна команда»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался после победы «Зенита» над «Волгой» из Ульяновска в матче плей-офф Фонбет Кубка России.

«Играла одна команда, а вторая думала — как продержаться. У «Волги» было всего пару ударов в сторону ворот «Зенита». Разговор здесь был только о том, с каким счетом «Зенит» выиграет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, в начале матча у «сине-бело-голубых» возникли проблемы из-за неровного поля, к которому команда долго привыкала, но результат был ожидаемым.

«Зенит» одержал крупную победу над «Волгой» в Ульяновске. Встреча завершилась со счетом 3:0.