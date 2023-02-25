Радченко: Игроки «Волги» приложили максимум усилий, их не в чем упрекнуть

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался после победы «сине-бело-голубых» над ульяновской «Волгой» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Зенит» был фаворитом перед этой игрой, но я бы не сказал, что матч получился легким. «Волга» - большие молодцы, приложили максимум усилий, и поле клуб подготовил. Игроков «Волги» не в чем упрекнуть, они сделали все возможное», — цитирует Радченко Rusfootball.

«Зенит» одержал крупную победу в гостевом матче над «Волгой» со счетом 3:0. В составе «сине-бело-голубых» голами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.