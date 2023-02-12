«Волга» вряд ли примет «Зенит» на своём стадионе

Кубковый матч между «Волгой» и «Зенитом» вряд ли пройдёт в Ульяновске. Скорее всего, матч перенесут на другой стадион. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

В РФС были недовольны качеством газона в Ульяновске, но предоставили «Волге» шанс исправить ситуацию. При этом вероятность проведения там матча стремится к нулю, пишет источник.

«Волга» и «Зенит» могут сыграть в Нижнекамске или Жигулёвске.

Ранее «Волга» выступала с заявлением, в котором подчёркивала намерение принять «Зенит» на своём стадионе. Так клуб реагировал на предложение питерцев сыграть на «Газпром Арене».

Матч между «Волгой» и «Зенитом» должен пройти в субботу, 25 февраля.