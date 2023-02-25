Смородская — о брошенном банане в Вендела: «Это недопустимо, расизм в чистом виде»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на брошенный банан в адрес полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела в матче с ульяновской «Волгой».

«Это возмутительно, недопустимо, не имеет права на жизнь никакого. Надо найти того, кто бросил, и жестко наказать. Это недопустимые вещи абсолютно. Расизм в чистом виде», — цитирует Смородскую «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что данный эпизод будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

«Зенит» разгромил в гостях «Волгу» (3:0) в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России и вышел в следующий этап турнира.