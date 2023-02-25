Радченко считает, что матч «Волги» с «Зенитом» станет для Ульяновска большим событием

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко сделал предположение относительно того, почему первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России против ульяновской «Волги» не перенесли в Санкт-Петербург.

По мнению эксперта, несмотря на то, что играть на таком поле при не самых благоприятных погодных условиях не очень комфортно, матч в Ульяновске сможет порадовать местных болельщиков.

«Для Ульяновска этот матч – событие. Когда ещё можно сыграть кубковую игру с чемпионом, посмотреть вживую на футболистов «Зенита». С точки зрения болельщиков, всё сделано правильно», — приводит слова Радченко Metaratings.

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 14:30 по московскому времени.