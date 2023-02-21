Зазулин: «Есть правила, мы должны играть в Ульяновске»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин поделился своим мнением о месте проведения матча «сине-бело-голубых» с «Волгой».

«Есть правила, мы должны играть в Ульяновске. Матч не перенесли в Петербург, как предлагал «Зенит», но, значит, поле там все же соответствует нужному уровню», - приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

Специалист заявил, что для болельщиков и игроков петербургской команды было бы гораздо лучше провести поединок в Северной столице, однако тут же отметил, что для ульяновских болельщиков приезд в город одного из лидеров российского футбола является настоящим событием.