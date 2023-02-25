Игрок «Волги» Ефремов: «Банан — неуважение к человеку, это выглядело очень странно»

Игрок ульяновской «Волги» Дмитрий Ефремов прокомментировал конфликт в недавней встрече Фонбет Кубка России против петербургского «Зенита».

«Банан — неуважение к человеку. Тем более у нас тоже играют темнокожие футболисты. Это выглядело очень странно», — заявил полузащитник коллектива Первой лиги в интервью изданию Sport24. Игрок считает, что необходимо уважать любую нацию и расу, также выразив мнение, что именно из-за подобных инцидентов у людей формируется негативное мнение о менталитете.

Напомним, что в концовке встречи Фонбет Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» неизвестный болельщик бросил банан в сторону полузащитника «сине-бело-голубых» Вендела.