​Губерниев резко отреагировал на бросок банана в Вендела

Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на проявление расизма в отношении полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела. Как известно, в направлении бразильца с трибуны с фанатами ульяновской «Волги» был брошен банан.

«Это не неприятный момент, а полный ****** [капец]. ******* [Мерзкого] расиста найти и строго наказать!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Инцидент с бананом был внесён в протокол матча. Теперь ситуацию будет рассматривать Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Напомним, что «Зенит» продолжил путь в Фонбет Кубке России, разгромив «Волгу» со счётом 3:0.