Медведев – об игре «Волга» - «Зенит»: «Рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть этот матч»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о месте проведения матча между ульяновской «Волгой» и своей командой.

«Нет оснований не доверять решению комиссии. Они долго изучали готовность поля. Мы только рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть этот матч», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Совсем недавно стало известно о том, что столь длительные дискуссии по поводу месте проведения кубкового противостояния «Волга» - «Зенит» подошли к концу, так как официально было объявлено – игра состоится 25 февраля в Ульяновске. Стартовый свисток прозвучит в 14:30.