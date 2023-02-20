Радченко заявил, что «Зениту» в Ульяновске будет непросто

Бывший форвард «Зенита», а ныне тренер академии Дмитрий Радченко оценил шансы «сине-бело-голубых» в выездном матче против «Волги» в Ульяновске в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Некоторых лидеров «Зенита» не будет на матче с «Волгой» и это преимущество для команды из Ульяновска. Мы знаем, кубковые матчи особенные и непредсказуемые», - цитирует Радченко портал Sport24.

Эксперт добавил, что матч вряд ли будет результативным, а ещё на его исход сильно повлияет состояние поля в Ульяновске.

Игра, о которой так много говорили в последние недели, состоится уже на этой неделе – 25 февраля. Место встречи – домашняя арена ульяновской «Волги» - стадион «Труд».

Ульяновская «Волга» замыкает турнирную таблицу Первой лиги, «Зенит» - лидер РПЛ.