​Семак выпустит сильнейший состав на матч с «Волгой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал несколько слов перед кубковым матчем против «Волги».

По словам Семака, которые приведены на официальном сайте «Зенита», к матчу готовятся все игроки, кроме дисквалифицированных. Рулевой «сине-бело-голубых» планирует использовать сильнейший состав.

«Безусловно, будут играть те, кто лучше готов на сегодняшний день», - высказался Семак.

Напомним, что по итогам ноябрьского матча со «Спартаком» дисквалифицированы были Малком, Родригао и Вильмар Барриос.

Матч нижней части сетки Фонбет Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 25 февраля.