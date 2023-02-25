Клаудиньо — о получении российского гражданства: «Я очень счастлив, это честь для меня»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после получения российского гражданства.

По словам 26-летнего футболиста, он очень счастлив стать гражданином нашей страны, так как для него это большая честь.

«Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства! Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба», — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».

Напомним, что вместе с Клаудиньо российский паспорт получил и его одноклубник Малком.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Зенита» 19 матчей, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Цвета петербургского клуба бразилец защищает с 2021 года.