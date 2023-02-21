В ульяновской «Волге» ответили Слуцкому на слова про качество поля

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов ответил Леониду Слуцкому, который раскритиковал газон ульяновского стадиона «Труд» - на нём 25 февраля сыграют петербургский «Зенит» и местная «Волга» в рамках Кубка России.

«Слуцкого послушать: у нас в стране на половине полей играть нельзя. Поэтому он сейчас и не играет, а участвует в разных шоу. Или поле плохое, или судьи судить не умеют — так всю осеннюю часть у него было», - цитирует Савинова Sport24.

Он добавил, что состояние футбольного поля в Ульяновске уже оценила специальная комиссия, три раза специалисты проверяли газон, за ним регулярно следит агроном.

Ранее Слуцкий раскритиковал состояние поля на стадионе «Волги», назвав его «ужасным».