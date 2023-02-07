​«Мелкая месть»: Орлов отреагировал на слова Салиховой

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, недавно обратилась к «Волге» из её родного Ульяновска. Салихова призвала клуб не соглашаться на перенос кубкового матча с «Зенитом» на «Газпром Арену».

Комментарий по поводу слов Заремы Салиховой дал комментатор Геннадий Орлов, который является фанатом «Зенита».

«Это её мнение, эмоции. Просто не надо тут искать какую-то конфронтацию. А то её высказывания смотрятся как какая-то мелкая месть. Никто же не собирается отбирать праздник у Ульяновска. Надо играть там», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Ранее «Волга» обратилась к Зареме Салиховой и сообщила, что клуб планирует проводить кубковый матч на своём поле.

Матч «Волга» - «Зенит» пройдёт 25 февраля.